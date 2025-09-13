¡Úµð¿Í¡Û£µ²ó¤Î°Ì´¡¡¥±¥é¡¼¤éµß±ç¿Ø¤¬ºå¿ÀÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ê°ìµó£·¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾µö¤¹
¡¡µð¿Í¤¬£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥±¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤éµß±ç¿Ø¤¬ºå¿ÀÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ê°ìµó£·ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ì´¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ»³¤ÎµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¡¢´ßÅÄ¤Î£²¥é¥ó¤Ê¤É¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤ËÆþ¤ë¤È°ìÅ¾¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦¥±¥é¡¼¤¬°ì»à¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ºäËÜ¤ËÅ¬»þÂÇ¡¢Â³¤¯·§Ã«¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ£±ÅÀº¹¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥±¥é¡¼¤«¤é£³ÈÖ¼ê¡¦¹âÍü¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÂÇ¤ÎÂåÂÇ¡¦¸¶¸ý¤ËÅê¼ê¶¯½±¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Æó»àËþÎÝ¤«¤éº£ÅÙ¤ÏÃæÌî¤ËÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î³°Ìî¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯¿¹²¼¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤Î²ó°ìµó£·¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤âè«Á³¡Ä¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î£ÇÅÞ¤«¤é¤â¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤¿¡£