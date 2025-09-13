·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ ¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬9·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¡¢ºî¤êÃÖ¤­¡¦»þÃ»¥ì¥·¥Ô³èÍÑ¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤ê¤´ÈÓ¡É

¢¡·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´ÈÓ¡×¸ø³«


·´»Ê¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´ÈÓ¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡×¤È¤·¡¢5ÉÊÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤­¾Æ¤­É÷ ÌîºÚ¤Î¾Æ¤­¿»¤·¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ª¤­¡Ë ¥×¥Á¥È¥Þ¥È ¤ªÌ£Á¹½Á¡ÊÄº¤­Êª¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¡Ë ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤´ÈÓ¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ª¤­¡Ë¡×¤Èºî¤êÃÖ¤­¤ä»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÉÊ¿ôÂ¿¤¯¤ÆÂº·É¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤­¾Æ¤­É÷¤Î¥ì¥·¥Ôµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

·´»Ê¥¢¥Ê¤Ï2025Ç¯5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¡£8·î1Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢½©¤è¤ê»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

