ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢35½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤ªÊ¢¸ø³«¡Ö¤â¤¦¿ÈÂÎ¤¬¸Â³¦¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤â¹ø¤¬ÄË¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬9·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»ÒÇ¥¿±35½µ¤ò·Þ¤¨¤¿¤ªÊ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×35½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤ªÊ¢
ÃæÀî¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é35½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤ÇÍ½Äê¤Î»º±¡¤Ç»º¤á¤ë¡¢¡¢¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ªÁÐ»Ò¤¨¤é¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÇ¥¿±35½µ¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÊó¹ð¡£Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤ËÎ¾¼ê¤òÅº¤¨¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÆü¤«¤é¼¡ÃË¡©¤ÎÆ¬¤Î¾ì½ê¤¬³°¤«¤é¿¨¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤ ½Ð¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤âÍ½ÄêÄë²¦ÀÚ³«Æü¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤í¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ë¡£¤â¤¦¿ÈÂÎ¤¬¸Â³¦¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤â¹ø¤¬ÄË¤¤¡£»Ø¤¬ÄË¤¤¤·½Å¤¿¤¯¤ÆÉ¨¤ä¤Ð¤¤¡£¤à¤¯¤à¡£¶ì¤·¤¤¡£ÁÐ»Ò¤â¶¹¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÂÎÄ´¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï10·î18ÆüÍ½Äê¤À¤±¤ÉÁÐ»Ò¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Äë²¦ÀÚ³«Í½Äê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦Â¤â´é¤â¤à¤¯¤ß¤¹¤®¤Æ¼Ì¿¿»£¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÍ½ÄêÆü¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°²ñ¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢8·î2Æü¤ËÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
