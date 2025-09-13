¼Ö¤¤¤¹¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡ÖÂÎ¸³¤Î³Êº¹¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¡¾®³ØÀ¸¤¬²¬»³¾ë¤ò´Ñ¸÷
¼Ö¤¤¤¹¤Î¿Í¤ÎÌÜÀþ¤Ç°ì½ï¤Ë´Ñ¸÷¤·¤Æµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬13Æü²¬»³¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤¤¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÂÎ¸³¤Î³Êº¹¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È²¬»³ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸70¿Í¤È¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦»Ò¤É¤â10¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¾ë¤ÎÀÐÃÊ¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ÇÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤«¤´¤ÇÅ·¼é¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¼é¤ÎÃæ¤Ï»ùÆ¸¤¬¼Ö¤¤¤¹¤ò²¡¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤¤¤¹¤À¤ÈÅÓÃæ¤Î³¬¤«¤é¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Áë¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¼Ö¤¤¤¹¤«¤é·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬¸Â¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÌÜÀþ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤«¡¢¼Ö¤¤¤¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê¼Ò²ñ¤¬¡Ë¿Ê¤á¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£