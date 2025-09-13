ガチでこれ以外のイヤホン考えらんない…もう手放せない【ソニー】ゲーミングイヤホンがAmazonにて販売中!!
【SONY(ソニー)】ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N は、多くの国際大会で優勝を収めたプロeスポーツチーム「Fnatic」が監修したイヤホンだ。開発提携したソニーは、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、革新的なデバイスを生み出すことに成功した。
完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生する。
耳の複雑な凸凹に干渉しにくい形状設計により、耳への圧迫感を軽減しており、長時間の使用も快適。さらに新開発のプロセッサーで、イヤホン本体のみで12時間、付属のケースで充電すると合計約24時間の使用が可能。急速充電にも対応し、5分間の充電で約60分の使用が可能。
ゲーミングというだけあって、特にゲーム体験には音響革命をもたらす。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現した。
