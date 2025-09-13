◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(13日、東京ドーム)

阪神の畠世周投手が、古巣・巨人戦に移籍後初登板しました。

畠投手は2016年ドラフト2位で近畿大から巨人に加入。2021年には52試合に登板(うち先発9試合)するなど活躍し、在籍8年で119試合に登板しました。

その後、2024年オフの現役ドラフトで巨人から阪神に移籍。8月31日に初昇格を勝ち取り、4試合にリリーフ登板していまだ無失点投球を続けています。

移籍後5試合目となったこの試合、畠投手は初めて古巣・巨人戦に登板しました。阪神が一挙7点をあげた直後、4点リードの5回裏にマウンドにあがると、いきなり主砲・岡本和真選手との対戦に。しかしここでカットボールを打たせてサードゴロに打ち取りました。

しかし続く2人の打者はいずれもこの日本塁打を放っている、打撃好調な選手。ここで岸田行倫選手に初球をセンター前へ運ばれましたが、中山礼都選手はセカンドゴロのダブルプレーに打ち取り、この回を打者3人で無失点に抑えました。

畠投手は続く6回にもマウンドへ。四球でランナーを出すも、代打の大城卓三選手をここもセカンドゴロのダブルプレーに打ち取り、無失点としました。

このピッチングに阪神ファンはSNSで「ええの獲ったわ」「ゴロ取れるピッチャーうれしい！」「テンポ感のある登板ありがたい」といったコメントを残しています。