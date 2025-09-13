¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Æ¸«¤¨¤ë¡×·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é»þ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÌòºî¤ê¤Ê¤éÎÉ¤¤¤±¤É¡Ä¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£ÅÐ¾ì»þ¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¸ø³«¤Î¡ÖÊõÅç¡×Åìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¡¢9Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡¢¹À¥¤¹¤º¤Ê¤É¡¢½Ð±éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤¦¤Ê¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï·¦ÅÄ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌòºî¤ê¤Ê¤éÎÉ¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¡ÖZIP!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·¦ÅÄ¤Ï¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×(20Ç¯)¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÊ¿À¶À¹¡×(12Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£