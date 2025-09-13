¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÅÜ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤(º¸Ã¼)¡£¼Ì¿¿¤Ï1985Ç¯³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥¤¥É½Ð±é»þ¤Î¼Ì¿¿(x@QueenWillRock¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡Ö¤³¤ìÁ´Éô»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥­¥Ã¥Ñ¥ê

¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿­àÅÜ¤ê­á¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Åê¹Æ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ëº¾µ½»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ìÁ´Éô»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´Éô¥¤¥ó¥Á¥­¤Ç¤¹¡£Facebook¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤--»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏInstagram¤À¤±¤À¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¤³¤ì°ì¤Ä¤À¤±¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Åê¹Æ¤ÏÁ´ÉôÌµ»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¤ªÁÆËö¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤ÇÂ¨¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤Ï¤º!!¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤(78)¡£

¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯ÄÉÅé¼°¤ÇÈá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¡¢¥Æ¥£¥ó¥Ð¥Î¥´¥¹ÉÂ±¡Á°¤ÇÅÝ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢10Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿À¯¼£³èÆ°²È½Æ·â»ö·ï¤Ë¤«¤é¤á¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»àµî¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤µ¤ó(µýÇ¯31)¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¡ÖOne Last Ride 2026¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¸í¾ðÊó¤¬Facebook¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

À¯¼£³èÆ°²È½Æ·â»ö·ï¤ÇÈá¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬
ÅÝ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Facebook¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@brianmayforreal¤è¤ê)
2026Ç¯¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤â
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@brianmayforreal¤è¤ê)
¤Þ¤ë¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¤¿À¯¼£³èÆ°²È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ç
½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@brianmayforreal¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£