【ラグビー日本代表】「ＰＮＣ２０２５」準決勝・トンガ代表戦に臨むメンバー２３人を発表！エディーＨＣ「まずはしっかりとフィジカルで勝つ。そのうえで戦術をしっかりと丁寧に」

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、９月１５日（現地時間９月１４日）に行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５」ファイナルラウンド準決勝・トンガ代表戦に臨む日本代表メンバー２３人を発表しました。



カナダ・アメリカに連勝して、プールＢ１位で準決勝進出を決めたエディーＪＡＰＡＮ。トンガ代表戦について、エディー・ジョーンズＨＣは「トンガと対戦する場合は、そこが一番大きなチャレンジになるが、まずはフィジカルでしっかりと勝つこと。そのうえで戦術をしっかりと丁寧にやり続けることが大事になってくる」と語っています。メンバーには、壮絶なフィジカルバトルを繰りひろげた２試合を通して、確実に成長した選手たちを中心に、力強い面々が名を連ねました。





ＦＷ陣では、カナダ戦に先発した７人に加え、アメリカ遠征を前に日本代表に合流した経験豊富なジャック・コーネルセン選手が復活。さらに「標高の高いデンバーでの戦い、ＦＷにはかなりの高いワークレートが求められる。８０分間戦い続けるための選択」と、リザーブ８人のうちＦＷが６人と、通常よりＦＷ陣が１人多いメンバー構成となりました。試合のカギを握るハーフ団には、アメリカ戦ではリザーブからの出場だったＳＨ藤原忍選手が先発。「（藤原は）本来の切れ味を取り戻している。（藤原の先発起用で）スタートから試合のペースを上げていって、福田が締めくくるという形に持っていきたい」と話したエディーＨＣ。「キャプテンを務めるワーナーとグラウンド内でしっかりコミュニケーションがとれることに感心している」と評価する李承信選手とのコンビに期待しています。その他のＢＫ陣は、アメリカ戦と同じメンバーが先発。リザーブには、前述のＳＨ福田健太選手に加えて、エディーＨＣが「非常に有望な選手。どのポジションがベストか、まだ模索中だが、ＢＫならどこでもカバーできるユーティリィティー性を兼ね備えている」と高く評価する廣瀬雄也選手がメンバー入りを果たしました。キャプテンを務めるワーナー・ディアンズ選手が「キャプテンとして、強い思いで試合に入らないといけない覚悟はあるが、プレーに関してはそんなに変わらない。とにかくいつも心掛けているいいパフォーマンスを出したい」と語ったトンガ代表戦。エディーＨＣが「このメンバーで優勝したいと思っている」と話したＰＮＣのタイトル獲得のためには越えなければいけない壁。チームとしての成長力が問われる準決勝が始まります。＜日本代表試合登録メンバー２３名＞ ◎＝キャプテン１ 木村星南（東芝ブレイブルーパス東京）２ 江良颯（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）３ 竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）４ ジャック・コーネルセン（埼玉パナソニックワイルドナイツ）５ ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）◎６ ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ）７ 下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）８ ファカタヴァ アマト（リコーブラックラムズ東京）９ 藤原忍（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）１０ 李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）１１ 長田智希（埼玉パナソニックワイルドナイツ）１２ チャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）１３ ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）１４ 石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）１５ サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）１６ 佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ）１７ 小林賢太（東京サントリーサンゴリアス）１８ 為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）１９ ワイサケ・ララトゥブア（コベルコ神戸スティーラーズ）２０ ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）２１ マキシ ファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）２２ 福田健太（東京サントリーサンゴリアス）２３ 廣瀬雄也（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）＜試合日程＞日本代表 対 トンガ代表９月１５日（月）午前６時３５分キックオフ（現地時間９月１４日午後３時３５分）DICK’S Sporting Good Park（アメリカ）