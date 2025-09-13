◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神（13日、東京ドーム）

阪神は5回に一挙7点を挙げ逆転に成功。代打・原口文仁選手が気迫のヘッドスライディングで今季初安打・初打点をもぎ取るなど、打線がつながり打者11人のビッグイニングを作りました。

阪神打線は3-6と3点ビハインドで迎えた5回、1アウトから巨人の2番手・ケラー投手の3者連続四球などで満塁のチャンスを作り、7番・坂本誠志郎選手のタイムリーと8番・熊谷敬宥選手の四球で1点差まで迫ります。

なおも1アウト満塁のチャンス。ここで打席に立ったのは、代打・原口文仁選手でした。巨人3番手・高梨雄平投手のシュートをとらえ、ピッチャー強襲の当たりに。打球はマウンド後方へと転がり、原口選手は全力疾走から気迫のヘッドスライディングで内野安打となりました。このヒットが待望の今季初安打、初打点。プロ16年目のベテランの気迫のこもったプレーで阪神は同点に追いつきました。その後、打線が奮起し、中野拓夢選手の3ベースや森下翔太選手のタイムリーも飛び出し、一挙7点を奪いました。