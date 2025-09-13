アンガールズ・田中卓志 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が13日、自身のインスタグラムを更新。伝説の“名車”たちの写真を公開した。

【写真あり】やっぱかっこいい！アンガールズ・田中卓志が公開した“伝説の名車”

　田中は、黄色のマツダ『RX-7』や“藤原とうふ店（自家用）”仕様のトヨタ『スプリンタートレノ』などの写真を掲載し、「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！」と報告。「楽しかった！」と感想を述べた。

　この投稿に「楽しそうですね　エアハンドルの田中さんの表情がファンタスティック」「あいにくの雨みたいですが楽しんでますね」「黄色のFDと記念写真カッコいいです！　頭文字Ｄのイベントに呼ばれるとは流石です　関係者の方もジャンピン聴いてるのか？」「『アンガールズ』２人での仕事が楽しくて良かったです」「雨の中イベントおつかれさまでした　見に行きたかった〜　キッチンカーのメニューもイニD！」などの声が上がっている。