アンガールズ・田中卓志、“伝説の名車”公開に反響「カッコいいです！」「表情がファンタスティック」
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が13日、自身のインスタグラムを更新。伝説の“名車”たちの写真を公開した。
【写真あり】やっぱかっこいい！アンガールズ・田中卓志が公開した“伝説の名車”
田中は、黄色のマツダ『RX-7』や“藤原とうふ店（自家用）”仕様のトヨタ『スプリンタートレノ』などの写真を掲載し、「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！」と報告。「楽しかった！」と感想を述べた。
この投稿に「楽しそうですね エアハンドルの田中さんの表情がファンタスティック」「あいにくの雨みたいですが楽しんでますね」「黄色のFDと記念写真カッコいいです！ 頭文字Ｄのイベントに呼ばれるとは流石です 関係者の方もジャンピン聴いてるのか？」「『アンガールズ』２人での仕事が楽しくて良かったです」「雨の中イベントおつかれさまでした 見に行きたかった〜 キッチンカーのメニューもイニD！」などの声が上がっている。
