久我るり『週刊ポスト』初登場で美ボディを大胆解禁
久我るりが、8日発売の『週刊ポスト』（小学館）に登場した。13日までにアザーカットが解禁となった。
【写真】美ボディを惜しげもなく披露した久我るり
久我は、グラビアアイドルの登竜門「日テレジェニック」グランプリのひとりに選ばれ、現在は趣味のゲームを活かし、ゲーム配信やグラビアを中心に活動している。
■久我るり
――週刊ポスト初掲載おめでとうございます。
初めまして！久我るりです！ありがとうございます！週刊ポストさんに今回初めて掲載していただくことになり、マネージャーさんから撮影決定の連絡をいただいたときは、正直ちょっと驚いて「本当かな？」って思いました！撮影日が近づくにつれて少しソワソワしてしまって、前日は早めに布団に入ったのに全然眠れなくて…遠足前の子どもみたいでした。笑
新しい経験ができたことをとても嬉しく思うと同時に、いつも応援してくださっている皆様への感謝の気持ちでいっぱいです！
――今回の撮影でお気に入りの衣装はありますか？
私の好きな色や形を聞いて頂き「これどう？」とスタッフの方々と決めていきながら、いろんな衣装をフィッティングしてちょっと着せ替え人形みたいでワクワクしました！どれも素敵で全部が本当にお気に入りなんです。笑 でもあえて選ぶなら、黒の水着にジーンズを合わせた衣装です！大人っぽさの中に少し無邪気さもあって、普段の私を知っている方も思わずドキッとしてくれるような、新しい一面をお見せできたんじゃないかな？って思います！
――撮影中のエピソードなどあったら教えてください。
実は私服撮影の時、外に出たら風がすごく強くて…ふわっとスカートがめくれちゃったんです。スタッフさんには「自然でいいね！」って言っていただいたんですけど、私はすごく恥ずかしくて…笑。でも、そんなハプニングも思い出になりました！！あと、撮影に向けて減量していたので、終わった瞬間に我慢してた食欲が爆発して…！
現場にあったお菓子やご飯をついもぐもぐ食べちゃって、「今食べられないものは持って帰っていいよ」って言っていただいたので、嬉しくていっぱいお菓子をカバンに詰め込んでいたら、マネージャーさんに「大丈夫？持って帰れる？」って心配されちゃいました。笑。本当にたくさんお土産をいただいて、抱っこしながら持ち帰っちゃいました。笑
――最後にいつも応援してくれる方々へ一言お願いします！
これからも成長していけるよう頑張りますので、ずっと見守っていてください！久我るり初掲載の「週刊ポスト」、ぜひお手に取ってご覧いただけたら嬉しいです！
