¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«Ëë¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥È¥ë¥³¡ÊÆ±16°Ì¡Ë¤Ë0¡¼3¡Ê19¡¼25¡¢23¡¼25¡¢19¡¼25¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£1974Ç¯¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬½éÀï¤Ï¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê29¡Ë¡¢ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¡¢郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦¤â¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥µ¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥£¥é¥Á¡Ê23¡Ë¤Î2Ï¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏµÜ±º¤ä郄¶¶¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÃæ¡¹ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º19¡¼25¤ÇÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×ÄÉ¤¦Å¸³«¤«¤éµÜ±º¤äÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤11¡¼10¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿ÆüËÜ¡£¤·¤«¤·¥È¥ë¥³¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹203.3cm¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì12¡¼14¤ÈºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï郄¶¶¤Îµ»¤¢¤ê¥È¥¹¤«¤éµÜ±º¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¶¯¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë·Ò¤²¤¿¤¬¡¢¶Ï¤«¤ËµÚ¤Ð¤º23¡¼25¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0¡¼2¤Ç¸å¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¡¢¥é¥ê¡¼¤äµÜ±º¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤È¹¶·â¤Î¥ß¥¹¤¬Â³¤ÆÀÅÀ¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º4Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£14¡¼19¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÏÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¤Ï¡Ö1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÁ°È¾¤ÎÆþ¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾Ï¢Â³¼ºÅÀ¤¢¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¾¯¤·Î®¤ì¤ò¸þ¤³¤¦¤ËÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÎ®¤ì¤ò¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¤È¤«¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤¬ÀÚ¤ì¤º¤Ë1¥»¥Ã¥È¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤³¤³¤«¤éº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤â¶ìÀï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¼¡Àï15Æü¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹ç³«»ÏÁ°
¡ÚÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¡Ê¾å°Ì¡Ë¡Û
µÜ±º¡¡¡¡13ÆÀÅÀ
ÀÐÀî¡¡¡¡10ÆÀÅÀ
¥é¥ê¡¼¡¡¡¡6ÆÀÅÀ
¾®Ìî»û¡¡¡¡5ÆÀÅÀ
郄¶¶¡¡¡¡¡¡4ÆÀÅÀ
¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ü 0 ¡¼ 3 ¥È¥ë¥³
15Æü¡Ê·î¡Ëvs ¥«¥Ê¥À
17Æü¡Ê¿å¡Ëvs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡