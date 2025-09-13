「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子決勝の第１戦が行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブに３−１１で敗れた。１次リーグの結果も含めた直接対決の成績は１勝２敗となり、再び崖っぷちに追い込まれた。

タイブレークで２大会五輪メダルのライバル、ロコ・ソラーレを７−２で下し、初日の２連敗から３連勝で決勝進出を決めたフォルティウスだったが、激戦の代償か、４時間後に迎えた決勝初戦は、全体的にショットの精度を欠いた。

第１エンド、不利な先攻で相手にプレッシャーをかけられず、いきなり３失点。ビッグエンドを献上すると、３−１で迎えた第４エンドにも３失点。第５エンドにはロコ戦で好調だったサードの小野寺がスルーするミスも出て、１点スチールを許した。２点を返した直後の第６エンドには再びミスが出て、２点を奪われた。最後まで流れをつかめず、そのまま押し切られた。

試合後、吉村は「朝の試合と違って曲がりが大きかった。曲がりすぎのショットが多かった」と振り返り、「修正ポイントは分かっている。全然ここからだなと思っている」と振り返った。悲願の五輪へ道を繫ぐには１４日の２戦での連勝のみ。それでも「ここからまた負けられない戦いが始まる。気を引き締めて頑張ります。今大会は追い込まれますね〜（笑）。気持ちを強くもって頑張ります。笑って泣きたいです！」と決意を込めた。これが５度目の五輪挑戦で、４度目の代表決定戦の吉村。再び執念をみせられるか。