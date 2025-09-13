¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÆ±Î½¡¦È«À¤¼þ¤«¤é¤âÃæÁ°ÂÇ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬º£µ¨£¶ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ËÂÐ¤·¤Æ½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº¸Á°°ÂÂÇ¡¢£³²ó£±»àÆóÎÝ¤Çº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢·Þ¤¨¤¿£µ²ó£±»à¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¡£ºòµ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿È«À¤¼þ¤Î½éµå¡¢£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Î£¸¹æËÜÎÝÂÇ¤Î¤¢¤È¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£·¡£Åê¼ê¿Ø¤¬£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£°¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤àÃæ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£