◆ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ２０２５ ▽１回戦 レバンガ北海道１００―８３新竹御★ライオニアーズ（★＝山かんむりに頂）（１３日・北海きたえーる）

レバンガ北海道のクラブ創設１５周年を記念した「ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ２０２５」が１３日、開幕した。レバンガ北海道は初戦で台湾の新竹御★ライオニアーズと対戦し、１００―８３で勝利。今季加入の日本代表ＳＧ富永啓生（２４）が２７得点と大暴れした。

富永がホームデビュー戦で実力を見せつけた。スタメン出場すると、第１クオーター（Ｑ）２分１１秒に３点シュートで初得点。第１Ｑだけで１５得点を挙げると、第２Ｑに１０点、第３Ｑに２点。第４Ｑはベンチから見守る時間が長かったものの、チームトップの２７点を積み上げた。

シュート成功率は７７％を記録。ホームデビュー戦を終え、富永は「シュートタッチはそんなに良くなかった。後半は失速してしまったので、そこが課題」と振り返った。

大会はＢ１アルティーリ千葉、韓国・原州ＤＢプロミを加えた４チームで開催。トーナメント方式で行われ、レバンガ北海道は１４日の決勝で、アルティーリ千葉、原州ＤＢプロミの勝者と対戦する。