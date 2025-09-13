１１日のフジテレビ「この世界は１ダフル」は、福山雅治主演のドラマ「ガリレオ」シリーズの神回ベスト７が特集された。

そのうちの１つとして取り上げられたのが、２０１３年６月放送のシーズン２ 第８話。ゲスト犯人を演じたのが蒼井優だった。

当時２７歳。舞台の看板女優・神原敦子役で視聴者の度肝を抜かせた。神原は花火大会の日を狙い、恋人を自宅で殺害。被害者の携帯電話に自宅からは絶対に撮れない花火の写真があったことで謎が深まり、物理学者の湯川が真相を追う。

印象に残るベリーショートの髪形もさることながら、高い演技力の怪演が衝撃を与えた。Ｘでは「女優役だったけど、めちゃくちゃ凄かった 蒼井優は大竹しのぶクラスの大女優になるんだと確信した回でもある あれはほんとに凄かった」「きた蒼井優 ガリレオとドクター倫太郎の蒼井優はマジで怪演」「ガリレオの蒼井優のやつ。殺害動機が人殺しの気持ちを知りたかったなんだよね…。」「家でガリレオを見ています 蒼井優ちゃん、かわいい！」などの声が並んだ。

蒼井は２０１９年６月に南海キャンディーズの山里亮太と電撃婚。２０２２年に山里が、第１子となる女児が誕生したことを明かしている。