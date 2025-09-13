元バレーボール日本代表の木村沙織さん（39）が13日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。長男について語った。

木村さんは23年2月に第1子となる長男を出産。息子について「2歳になったかな」と話すと、「今はまだ2歳なのでスポーツは何が好きかは分からないんですけど、父とかおじいちゃんは野球をやらせたいみたいで。何をするのかは楽しみですね」と声を弾ませた。

アシスタントの出水麻衣アナウンサーが「手足の強さとか体幹の強さって2歳でも感じるとところはあるんですか？」と質問すると、木村さんは「やっぱり大きいですね。今2歳なんですけど、4歳児と同じくらいの身長と体重なので」と話して驚かせた。

ナイツ土屋伸之が「よく言われるでしょうけど、高い高いするんですか？」と尋ねると、木村さんは「します」と笑いながら回答。「おもちゃ屋さんに遊びに行くと、天井からアンパンマンの風船がぶら下がってて。そこに触らせられるので。『あれ触りたい』って言うと、いいよ！って」と高身長ならではの方法で息子を喜ばせていると語った。