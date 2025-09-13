今話題の音楽サバイバル番組「現役歌王 JAPAN」Nobelbright竹中雄大、西城秀樹さんの長男・木本慎之介が「日韓歌王戦」への意気込みを語る！
【写真】「日本を代表するアーティストになりたい」西城秀樹さん長男の木本慎之介
韓国で大ヒットした音楽サバイバル番組の日本版「現役歌王 JAPAN」で、見事TOP7に選出された7人のお披露目会が都内で開催されました。彼らは9月14日(日)からBS日テレで放送される「2025 日韓歌王戦」で、韓国のTOP7と熱いチーム戦を繰り広げます！
■いま話題の「現役歌王 JAPAN」とは？
「現役歌王 JAPAN」はジャンルやキャリアを問わず、歌唱力だけで最強の男性ボーカル7名を決定するオーディション番組。BS日テレで7月から放送された本番組では、22名の挑戦者たちが熱いバトルを繰り広げ、ついに「TOP7」と呼ばれる7名が決定しました！
■「幕の内弁当」なチームとは？
ロックバンドNovelbrightのボーカル、竹中雄大さんは、「この番組がなければ仲間にも出会えませんでした」と話し、メンバー愛を披露。さらには「会う人会う人に、『すごいね』『見たよ』と言われるので改めて番組に挑戦して良かったと思います」と、番組を通して得られた爆発的な反響に驚きつつも嬉しさをにじませました。
TAKUYAさんはメンバーたちを「幕の内弁当」と表現。「いろいろなおかずが入っているように、個性豊かなメンバーが集まっている」という理由だそうで、7人の多様性を称賛。
個性あふれるTOP7のメンバーたち。番組では歌はもちろん、日本代表の団結力や絆にも注目ですね。
■西城秀樹さんの長男・木本慎之介さん「日本を代表するアーティストになりたい」
父である西城秀樹さんの楽曲を番組で歌唱した木本慎之介さんは、「正直、父の曲を歌うのはプレッシャーでしたし、実力の差もとんでもなくあると感じました」と率直な思いを語りました。
収録前には西城秀樹さんのお墓参りをしてきたというエピソードも披露。
番組出演は「恥をかく覚悟」だったそうですが、この番組を通して多くを学んだそうで「日本を代表するアーティストになりたい」と改めて決意表明！
「2025 日韓歌王戦」は、歌唱力はもちろんのこと、アーティストたちの成長や絆も見どころ。個性豊かなメンバーが魅せる、熱い歌の戦いをチェックしてみてください！
▶BS日テレ「2025 日韓歌王戦」
「2025 日韓歌王戦」は9月14日(日)16:30〜※時間はWEBサイトを確認／毎週日曜、全6回（TVerでも配信）
「現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH」も要チェック！
2025年11月1日(土)に東京国際フォーラム ホールAで「現役歌王JAPAN」と「2025日韓歌王戦」から番組出演者たちが一堂に会するスペシャルイベント「現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH」が開催されます。
韓国で初回放送の視聴率4.6%、第2回放送では最高視聴率6.2%を記録するなど、大きな話題を呼んでいる「現役歌王」シリーズ。白熱の歌バトルを繰り広げた名シーンを、間近で体感できるチャンス！
チケットは、9月12日(金)からチケットぴあにてプレリザーブ（抽選先行）がスタート。
■開催日： 2025年11月1日（土）
昼公演：開場13:00 開演14:00(予定)
夜公演：開場17:30 開演18:30(予定)
■会場：東京国際フォーラム ホールA
■出演：Masaya、 TAKUYA、 Juni、 SHU、木本慎之介、 Shin、韓国TOP7
【ゲスト】川合結人、矢田佳暉、海蔵亮太、二見颯一
【レタスクラブWEB YYY】