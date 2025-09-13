¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¿Í¡ªºÍÇ½¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¿À¸¤¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿ºî¶Ê²È¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¡Ê2¡Ë
Æ´¤ì¤ÎÅ·ºÍ¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª16ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ²»³Ú¤ÎÅÔ¥¦¥£¡¼¥ó¤Ø¡¿À¸¤¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿ºî¶Ê²È¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¡Ê1¡Ë
Å·ºÍ²»³Ú²È¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
Ä°³Ð¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò°ä¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡£ÎÏ¶¯¤¤²»³Ú¤ä¾ÓÁü²è¤«¤é¡¢¿ò¹â¤Ç¾¯¤·µ¤Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÔ»Ô¥Ü¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²»³Ú²È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸·¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡£ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¼¡Âè¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»îÎý¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´Æ½¤¡¿Ê¿Ìî¾¼¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡¿Åç±¢ÎÞ°¡¡¢¥«¥Ð¡¼¡¦É½»æ¡¿³ùÃ«Íª´õ¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó À¸¤¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿ºî¶Ê²È¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
´Æ½¤¡áÊ¿Ìî¾¼¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡áÅç±¢ÎÞ°¡¡¢¥«¥Ð¡¼¡¦É½»æ¡á³ùÃ«Íª´õ¡¿¡Ø¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó À¸¤¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿ºî¶Ê²È¡Ù