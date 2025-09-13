¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÆüËÜ¤Ï½éÀï¥È¥ë¥³¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡¡¥Þ¥ó¥Ç¥£¥é¥Á¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ËÂç¶ìÀï¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤Ø»Ä¤ê2¾¡¤Ï¤Û¤ÜÉ¬¿Ü
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
32¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£32¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¡£¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï½éÀï¤Ç¥È¥ë¥³¡ÊÆ±16°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤ÏµÜ±º·ò¿ÍÁª¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É½øÈ×¤Ï¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥£¥é¥ÁÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤à¤ÈÎ®¤ì¤Ï¥È¥ë¥³¤Ø¡£¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬Íð¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢19¡Ý25¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2¥»¥Ã¥È½øÈ×¤â¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ËÊø¤µ¤ì¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÈ×¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»ÖÁª¼ê¡¢ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¤·µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·12¡Ý11¤«¤é¥È¥ë¥³¤Ë4Ï¢Â³¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£郄¶¶ÍõÁª¼ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â¡¢23¡Ý25¤ÈÆÏ¤«¤º¡£ÆüËÜ¤Ï2¥»¥Ã¥È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¤Ï¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼Áª¼ê¡¢µÜ±º·ò¿ÍÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¡£13¡Ý13¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤³¤³¤«¤éÎ®¤ì¤Ï¥È¥ë¥³¤Ø¡£Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï19 ¡Ý25¤ÇÍî¤È¤·¡¢0¡Ý3¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É»Ä¤ê2»î¹ç¡¢¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±11°Ì¡Ë¤È¥ê¥Ó¥¢¡ÊÆ±75°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê2Ï¢¾¡¤¬¤Û¤Üµá¤á¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï¥«¡¼¥É¡Û
¡ã12Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ 3¡Ý0 ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¡ã13Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥ª¥é¥ó¥À ¡Ý ¥«¥¿¡¼¥ë
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É ¡Ý ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý0 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë 3¡Ý1 ¥¥å¡¼¥Ð
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥É¥¤¥Ä ¡Ý ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ ¡Ý ¥Á¥ê
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥«¥Ê¥À 3¡Ý1 ¥ê¥Ó¥¢
¥È¥ë¥³ 3¡Ý0 ÆüËÜ
¡ã14Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥¤¥é¥ó ¡Ý ¥¨¥¸¥×¥È
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó ¡Ý ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¡Ý ´Ú¹ñ
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê ¡Ý ¥Ù¥ë¥®¡¼
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥»¥ë¥Ó¥¢ ¡Ý ¥Á¥§¥³
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý Ãæ¹ñ