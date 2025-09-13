¡ÚÂ®Êó¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡Ä¹ºêË¬Ìä¤ò½ª¤¨µ¢µþ¤Ø¡¡ÈïÇú¼Ô¤ä¸ì¤êÉô¤é¤È¤â¸òÎ®¡ÖÄ¹ºê¤ÎÊ¿ÏÂ´õµá¤Î»×¤¤¿¼¤¯¿´¤Ë¡×¡¡Àï¸å80Ç¯¡È°ÖÎî¤ÎÎ¹¡É
Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎË¬ÌäÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢¤µ¤¤Û¤ÉÄ¹ºê¶õ¹Á¤«¤é¤ª°ì¿Í¤Çµ¢µþ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢13Æü¸á¸å4»þ15Ê¬º¢¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¤ÇÄ¹ºê¸©ÉûÃÎ»ö¤é¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ËÆ±¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï6·î¤Î²ÆìË¬Ìä¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï12Æü¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÄ¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Î¡Ö¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¡×¤Ë²Ö¤ò¶¡¤¨¡¢¸¶Çú¤Îµ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ìÈïÇúÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¼¨¤¹Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¸å4¿Í¤ÎÈïÇú¼Ô¤ä¡¢¸ì¤êÉô³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦20ºÐ¤Î2¿Í¤ÎÃË½÷¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤òË¬¤ì¹âÎð¤ÎÆþµï¼Ô8¿Í¤Èº©ÃÌ¤·°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È¿Ò¤Í¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¶¦¤ËÆþµï¼Ô¤Î¼ê¤ò°®¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢12ÆüÌë¡¢½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö½é¤á¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬¤ì¤¿°¦»Ò¤â¡¢²þ¤á¤Æ¸¶ÇúÈï³²¤Î¼ÂÁê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ä¹ºê¤Î¿Í¡¹¤Î¶¯¤¤Ê¿ÏÂ´õµá¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ä¹ºê¸©¤Ç¹ñÌ±Ê¸²½º×¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¤«¤éÌ±´Öµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß°ìÂÀè¤Ëµ¢µþ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£