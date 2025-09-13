ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥È¥ë¥³¤È¤Î½éÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡Ä¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìーÃË»Ò2025¡Û
¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬ÃË»Ò¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¿ë¤Ë³«Ëë¤·¤¿À¤³¦¥Ð¥ìー¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×ー¥ëG¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤ÇFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë髙¶¶Íõ¤ÈÀÐÀîÍ´´õ¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤È¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥êー¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÂçÂð¿¿¼ù¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤ËµÜ±º·ò¿Í¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ë»³ËÜÃÒÂç¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤äµÜ±º¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢Î®¤ì¤òÄÏ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæÈ×¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎOH¥¨¥Õ¥§¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¥é¥¸¥å¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µー¥Ö¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢10-12¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£Àª¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£Áê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶·â¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â³«¤¤¤¿ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤º¡£19-25¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¡¢¥µー¥Ö¤Ç¹¶¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¥È¥ë¥³¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÇ´¤ê¤Î½Ð»Ï¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10-9¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¡¢Áê¼ê¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ê¡¢12-15¤ÈºÆ¤Ó¥êー¥É¤òµö¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÁê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µー¥Ö¤Ë¶ìÀï¡£½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£½ªÈ×¡¢¥ê¥êー¥Õ¥µー¥Ðー¤ÇÆþ¤Ã¤¿OH¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤Î¥µー¥Ö¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤ò1ÅÀ¤Þ¤Ç½Ì¤á¤ë¡£20ÅÀ°Ê¹ß¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¤ÇÇ´¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤âÁê¼ê¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¾®Ìî»û¤ËÂå¤¨¤ÆMBÀ¾ËÜ·½¸ã¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢ÆüËÜ¤Ë2Ï¢Â³¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢OPÀ¾»³ÂçæÆ¤ÈS±ÊÏª¸µµ©¤ò2ËçÂØ¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤ä¤Ï¤êÁê¼ê¤Î¥µー¥Ö¤¬ÆüËÜ¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£È¿·â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤á¤º¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥È¥ë¥³¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÍè¤Î¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¥Ð¥ìー¤Î½éÀï¤Ç¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¼¡Àï¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡Ë15:00¤è¤êFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤ÎÃË»Ò¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜ 0-3 ¥È¥ë¥³
Âè1¥»¥Ã¥È 19-25
Âè2¥»¥Ã¥È 23-25
Âè3¥»¥Ã¥È 19-25