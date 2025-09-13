¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¡¡»²À¯ÅÞ¡¦ÏÂÅÄ·½»ÒÆáÇÆ»ÔµÄ¤¬È¯¸À
¡¡»²À¯ÅÞ¤ÎÏÂÅÄ·½»ÒÆáÇÆ»ÔµÄ¤¬»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡Ö¿´¤ÎÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯ÇÛÎ¸¤è¤ê¤â¡¢¿´¤Î½ý¤ò¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¿´Íý»Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï¼èºà¤ËÈ¯¸À¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Öº¹ÊÌ¤ò¤·¤¿³Ð¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢12Æü¤Î9·îÄêÎã²ñ°ìÈÌ¼ÁÌä¡£¡Ö³Ø¹»¤ÇLGBT¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤ÏLGBT¤Ê¤ÉÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤ÎÍý²òÁý¿ÊË¡¤¬¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÎLGBT¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ò»ÔÂ¦¤ËÌä¤¦»öÁ°ÄÌ¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤Ïº£Ç¯7·î¤Î»ÔµÄÁª¤ËÆÀÉ¼¥È¥Ã¥×¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£