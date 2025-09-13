「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）

阪神の藤川球児監督が勝負手で今季最多となる１イニング７得点のビッグイニングを演出。代打の代打・原口が投手強襲の適時内野安打を放つなど、打線が指揮官のタクトに呼応して試合をひっくり返した。

３点を追う五回、１死から３連続四球で満塁の好機を作ると、坂本のタイムリー、さらに熊谷の押し出し四球で１点差へ詰め寄った。

投手の打順で藤川監督は代打・楠本を告げた。ここで阿部監督がベンチを出てきて左腕・高梨を投入。すると指揮官は代打の代打・原口をコールした。ベテランが期待に応え、投手強襲の打球で一塁へ気迫のヘッドスライディング。今季初安打＆初打点で試合を振り出しに戻すと、２死後、中野が前進守備を敷いていた中堅の頭上を越す走者一掃の３点三塁打。さらに森下もタイムリーで続き、打者一巡の猛攻で２桁１０得点に乗せた。

まだ五回という中盤だったが、代打の代打をコールした藤川監督。その勝負手に選手が応える理想的な攻撃となった。今季の１イニング最多得点は９月５日・広島戦の初回にマークした６得点。最多記録も更新してみせた。