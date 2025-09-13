ÎÓË§Àµ»á¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¸µ´±Î½¤â¡Ö£¶¡¢£·¡¢£¸²ñ¤ÏÎÓ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡×
¸µ¸üÏ«´±Î½¤Ç¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÌî²í»ê»á¡Ê61¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿ÎÓË§Àµ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ÎÎÓ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î5¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¡£
²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÌî»á¤Ï¡Ö¡Ê10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç¡Ë1¥«·î¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤·¤«¤âºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£À¤ÏÀ¤Ã¤Æ¡¢¹âÂ®¥ª¥»¥í¤ß¤¿¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1Æü¤Ç¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Á´Á³É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤È¤«¡¢Í¿ÅÞ¤Î°ìÃ×¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÈÎÓ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ç·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¸ÛÍÑ¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄÂ¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨ÉÕ¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÈÎÓ¤µ¤ó¡£²â¤¬´Ø¤Ç¤âÉ¾È½¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡£ÏÃ¤¬Áá¤¤¤·°û¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¤¡×¤È¤â¡£
¡Ö»²µÄ±¡¤ÏÅöÊ¬¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÈÌîÅÞ¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡»á¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Ï½Ð¤º¡¢¾®Àô¡¦ÎÓÏ¢¹ç¤ÇÎÓ¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃæÌî»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÎÇ¯É½¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£
ÀÐ¸Í»á¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë»þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼ã¤¤¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Æ»Íý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÕÎ½¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÎÓ»á¤¬¸åÇ¤¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÀÐ°æ¤¬¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î»þ¤Î¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌîµå¤ËÎã¤¨¤¿¡£
ÃæÌî»á¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ã¤Æ¸¶¹ÆËÀÆÉ¤ß¤Ç¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢·ë¹½Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¦»ºÅÞ¤È¤«¥Ä¥Ã¥³¥ß·ã¤·¤¤¤«¤é¡¢Æó¤ÎÌð¡¢»°¤ÎÌð¡¢»Í¤ÎÌðÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¤¬Íè¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤òÎÓ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢Âç¿ÃÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤ÈÅú¤¨¤ë¤«¤é¡£°û¤ß¹þ¤ßÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀÐ°æ¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÏÉé¤±¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ìîµå¤Ç¤¤¤¦¤È5ÂÐ3¤°¤é¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤ë¡£6²ó¤°¤é¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤ë¡£¤Ç¤âµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Ç¤âÅÀ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬É¬Í×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÃæÌî»á¤â¡Ö9²ó¤Ï¾®Àô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£6¡¢7¡¢8¡Ê²ó¡Ë¤ÏÎÓ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¨¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£