ÈþÀî·û°ì¡¡Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ç¼ê½Ñ¡¡¸½ºß¤ÏÆþ±¡Ãæ¡ÖÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê£·£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤·¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤Î¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£¹·î£±£±Æü¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Âà±¡¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ç¤´¿´ÇÛ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£