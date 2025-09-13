◆バレーボール男子 世界選手権 第２日（１３日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は、初戦で同１６位のトルコに０―３のストレートで敗れ、黒星発進を喫した。

日本はアウトサイドヒッター・石川祐希主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。

第１セットからトルコの強烈サーブに苦戦し、日本の攻撃の軸となる石川や宮浦、高橋藍のスパイクも粘り強く守備をするトルコに拾われた。日本は攻守でミスも目立ち、トルコに主導権を握られたまま第１セットを１９―２５、第２セットを２３―２５と連取され、後がなくなった。

０―２で臨んだ第３セットも厳しい空気を断ち切れない日本。１１―１２から高橋藍がレフトからスパイクを決めたが、１４―１５の場面から４連続失点。リリーフサーバー・甲斐優斗を投入するなど、執念を見せたが、最後はトルコに押し切られ、１９ー２５で終戦した。

◆男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。