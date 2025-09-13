元ＨＫＴ４８で女優の田中美久が「初公開」の姿を披露した。

１３日にインスタグラムを更新し「ここで初公開！！！！」と題して投稿。「田中美久、人生初のピンク髪になりました！！！！！」と伝え、「きゃーーーーー似合ってますか？？？」とファンにたずねた。

金髪にピンクが混ざったような色味のハイトーン。フォロワーは「きゃぁ、真夜中の小悪魔さん、似合い過ぎてる」「雰囲気が変わったけど、似合ってて可愛いよ〜」「まってかわいすぎる」「何か新鮮だね！」「ピンク髪似合っててびっくりかわいい」「うぉぉぉ〜！！めっちゃ可愛い」と絶賛。また「ウィッグじゃなくてガチなやつ？」「ウィッグじゃなくて染めたん？かわいい」と印象激変に驚いた。

田中は２０２３年にグループを卒業。近年は女優としても活躍し、２３年の日本テレビ系「最高の教師 １年後、私は生徒に■された」、２４年のテレビ東京系「夫の家庭を壊すまで」、日本テレビ系「３年Ｃ組は不倫してます。」、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」などに出演。今年のＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「死ぬほど愛して」などの話題作に続々と参加し、不倫ドラマでは怪演が反響を呼んだ。間宮祥太朗と新木優子がダブル主演を務める１０月スタートの日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」に出演することも発表された。