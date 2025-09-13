◆秋季高校野球石川県大会 ▽２回戦 星稜８―０七尾＝７回コールド＝（１３日・石川県立）

星稜は８―０の７回コールドで七尾に快勝し、初戦突破を決めた。新４番のスラッガー、伊藤大史一塁手（２年）が、４安打１打点と大活躍。１８４センチ、８６キロの堂々とした体格で、５回先頭では高校通算９本目となる左越え本塁打を放った。第１打席から中越え三塁打、左前安打、左越え本塁打と、サイクルヒットに王手を掛けていたが、第４打席は中前安打。「みんなから指摘されて、めちゃめちゃ意識した。二塁へ走ろうかなと思ったけど、ちょっと躊躇（ちゅうちょ）しました」と苦笑いを浮かべた。

中学時代は大阪舞洲ヤングの中軸打者として活躍し、通算２８本塁打を記録。野球を始めて間もない小学５年生の時、夏の甲子園決勝で見た星稜のエース、奥川恭伸（現ヤクルト）の投球に感動し、卒業後は星稜に進学を決意した。入学時は体重９５キロだったが、お菓子などの間食を控え、冬場はウェートトレーニングなどで９キロの減量に成功。切れのあるスイングを身につけて、着実に成長を果たした。「バッティングには自信がある。４番でもプレッシャーは感じません」と胸を張る。

今夏の石川大会準決勝では、延長１０回タイブレークの末、２―３で金沢に敗れた。打力不足を痛感し、新チームでは打撃力アップに力を入れてきた。「寮生活は楽しいです。今大会ではホームラン５本は打ちたい」と伊藤。本塁打量産でチームを勝利に導く。（中田 康博）