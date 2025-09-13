新婚の「バチェラー4」休井美郷、夫とのディナー報告＆2ショット公開「私たちが出会って5年の日でした」
【モデルプレス＝2025/09/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が9月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の「バチェラー」美女、夫とのラブラブ2ショット
休井は「今日は私たちが出会って5年の日でした。ずっと友達関係が長かったんだけど、実は最初に出会ってからは、5年が経ちます」と報告し、夫との2ショットを公開。「わたしは記念日とかも忘れっぽいんだけど旦那氏が今日オープンの ＠wolfgangs_steakhouse_takanawa 予約してくれていて、お手紙とともに乾杯してくれました。涙」と明かし、「素敵な1日をありがとう」と感謝を記した。
この投稿にファンからは「幸せ溢れてる」「素敵な旦那さん」「ラブラブで憧れ」「ドレスアップしてる美郷ちゃんも可愛い」「お似合いです」など、さまざまな反響が寄せられている。
休井は7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウエディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
