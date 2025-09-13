今週からＪＲＡで騎乗している外国人騎手の騎乗ぶりにＳＮＳでは称賛の声が集まっている。注目を集める外国人ジョッキーは、今年２度目の短期免許取得で来日しているジョアン・モレイラ騎手。来日初日からチャレンジＣで重賞制覇を飾り、日本のファンを魅了している。

重賞初制覇に導いたパートナーは、２番人気でハンデ５６キロのオールナット（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父サトノダイヤモンド）。五分のスタートを切って中団のインで進めた。最後の直線はかなり窮屈になったものの、狭いスペースを縫うように内から抜け出し、１分５８秒０の好時計で勝利を手にした。

モレイラ騎手が今年最初の短期免許で騎乗した最初の週から高松宮記念をサトノレーヴで制覇。さらに、エンブロイダリー（桜花賞）、ミュージアムマイル（皐月賞）でＧ１・３勝をマークするなど「マジックマン」の異名通り、圧倒的なパフォーマンスを披露した。

モレイラ騎手の騎乗ぶりにＳＮＳでは「上手すぎなんですよ」「モレイラの季節だ」「競馬はモレイラって何度言えばわかるのだ」「自動的に買えって話なんですよ」「逆らう人、馬鹿です笑」「ほんと何でもかんでもモレイラなのね」「またしてもモレイラしか勝たん」「上手すぎやろがい」「初日から大暴れですやん」「上手すぎて笑うしかない」「そこ抜けんの？」「天才じゃん」「神騎乗すぎる」「強すぎワロタ」「内の潜り込み方がすごいｗ」「無双開幕した？」「進路を見つけた時の切り込み方がエグい」「進路取り神すぎる」などのコメントが集まっている。