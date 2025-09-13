◇ア・リーグ ヤンキース4―1レッドソックス（2025年9月12日 ボストン）

ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（33）が初回、2試合連発となる先制の47号ソロ。飛距離468フィート（約142・6メートル）の特大弾は、敵地フェンウェイ・パークの名物である左翼フェンス「グリーンモンスター」の遥か上を越えていった。

これで通算362本塁打。ジョー・ディマジオを抜いて球団歴代単独4位に浮上した。

ジャッジより上位3人は（1）ベーブ・ルース（659本）（2）ミッキー・マントル（536本）（3）ルー・ゲーリッグ（493本）と伝説の選手ばかり。

MLB公式サイトによるとジャッジは「特別な試合だった」と振り返り、「でも、僕より前にいた選手たち、そしてリストに載っていた選手たちと同じように、彼らは記録のためにプレーしていたわけではなかった。勝つためにプレーしていたんだ」。

そして「だから、僕は彼らの足跡をたどろうとしているだけだ。僕は勝つためにここにいる。毎晩、このチームを可能な限り最高の位置に導けるよう、貢献したいと思っているんだ」とフォア・ザ・チームの精神を強調した。