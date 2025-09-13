ÎëÌÚÆà¡¹¡Ö¥Þ¥¸Å·ºÍ¡×±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¼êºî¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë´¶·ã¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë¡Ö¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤À¤è¡¼¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¹¤®¤¿¡ª¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¥Þ¥¸Å·ºÍ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤â¤ªÅÚ»º¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡Í¥¤·¤¤Í¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾å¼ê¤Ê¡×¡Ö¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£