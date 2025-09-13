◇ナ・リーグ ドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦にサヨナラ負け。1─1の延長10回にタナー・スコット投手（31）が満塁本塁打を浴びた。韓国メディアも直前に起きた“疑惑の判定”を報じた。

1─1の10回1死三塁、李政厚（イ・ジョンフ）の打席でフルカウントからの6球目、スコットが投じたスライダーがバットをかすめ、捕手ロートベットのミットへ。一度は主審が空振り三振の判定を下したものの三塁塁審がボールが地面に落ちたと異議を唱え、ファウルに覆った。続く7球目が外れて四球で歩かせると、次打者・シュミットを申告敬遠。満塁策を選んだが、最後はスコットがベイリーにグランドスラムを浴び、試合は決した。

試合後、ドジャースのロバーツ監督は「リプレーを見ると確かに地面には付いていなかった。大きなアウトだった」と疑惑の判定についてコメントした。

韓国メディア「OSEN」は「誤審ありがとう！イ・ジョンフ、10回に四球で出塁→サヨナラ満塁弾を後押し…サンフランシスコが劇的なサヨナラ勝ちでドジャースの5連勝を阻止」と見出しを付けて疑惑の判定について報じた。