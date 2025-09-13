¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥àÈ¿ÂÐ¡ª¡×¤ÈX¤äYouTube¤Ç¶«¤Ö¿Í¤Ë¥Á¥¯¥ê¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¤³°·Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥àÈ¿ÂÐ¡×¤ò¶«¤Ö¿Í¡¹¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥àÈ¿ÂÐ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢YouTube¤äX¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¡ÖÆ¬¤¬°¤¯¤Æ¸À¹Ô°ìÃ×¤Ç¹ÔÆ°½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ä¥ß¥¯¥·¥£¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤Ê¤éÀµ²ò¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£