「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子決勝の第１戦が行われ、２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブは、２５年日本選手権優勝のフォルティウスに１１−３で圧勝し、１次リーグの結果を含めた直接対決の対戦成績を２勝１敗に。五輪世界最終予選代表に王手をかけた。

平均年齢２２歳の若さと勢いが崖っぷちから這い上がってきた相手を飲み込んだ。第１エンド、有利な後攻で好展開を作ると、最後はスキップの上野美が冷静に決めて、いきなり３点のビッグエンド。さらに３−１で迎えた第４エンドにも３点を加え、完全に主導権を握ると、第５エンドには相手のミスにつけこみ、１点スチールに成功。そのまま押し切った。

止まらない若きチームは、好ショットを連発。第６エンドにさらに２点を加えると、第７エンドには１点をスチール。最後まで圧倒し続けた。

２４歳のスキップ、上野美は「目の前のアイスに集中することができた。もちろん勝ちたい気持ちはあるが、この場所でプレーすることが本当に楽しい。明るく自分たちらしくプレーできている」と、手応えを語った。

これで代表切符獲得へ、あと１勝に迫った。