¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¼å»ë¡É¤Î·ÄØæÀ¸¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡Öº¹ÊÌ°Õ¼±¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡×ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï
¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÇò¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¸½¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ²æ¿®¤µ¤ó¡Ê@gashin_lv¡Ë¡¢19ºÐ¡£¸½Ìò¤Î·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÀ¸¤À¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¼å»ë¤Ç¡¢±¦ÌÜ¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë»ëÎÏ¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤Ç¡¢º¸ÌÜ¤Ï¸÷¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤ÏÂç³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÊÙ³Ø¤Ë¶Ð¤·¤àËµ¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤Æ¼å»ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¿¤¤¤Ø¤ó¡¢¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤É¤¦¹©É×¤¹¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¢¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä
¡½¡½º£Ç¯7·î¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¡ÖÅ¹Æâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Å¤é¤¤¼å»ë¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£È¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎëÌÚ²æ¿®¡§»ä¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼å»ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ø¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿È¶á¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ²æ¿®¡§½ý¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ã³²¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¸Ä¡¹¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Þ¤Ç»ä¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤í¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¼«Í³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ
¡½¡½ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤·¤¿·úÀßÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎëÌÚ²æ¿®¡§Î¾¿Æ¤¬¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÀ©¸Â¤»¤º¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î¤ÎÉã¿Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊì¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤ï¤ê¤È¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀÜ¿¨¤·¤ÆÀå¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ñ¤Ë¤¢¤ë·ü¿â¤ÎËÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ÆÌÜ¤Î¾å¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÖ¤Ò¤ä¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹±Îã¤Î²ÈÂ²¤Ç¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àþ¹á²Ö²Ð¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤¯¤ÆÌÜ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤é¡¢²Ð²Ö¤¬ÌÜ¤Î¤Ê¤«¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¿ô»þ´Ö¸å¤Ë»ëÎÏ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÅö´Î¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡µ¤Ê¬¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢±¢¼¾¤Ê¡È¤¤¤¸¤ê¡É
¡½¡½ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¡¢ÌÕ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¤Î¤³¤È¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÎëÌÚ²æ¿®¡§¤Ò¤É¤¤Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥¸¥á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¡È¤¤¤¸¤ê¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤Ç¡Ö¤¤Ê¤³ËÀ¡×¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¤â¤¦1ËÜ¤â¤é¤¨¤ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤¿¤ê¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤»ä¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÌÜ¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤è¤¯¤ß¤Æ¤â¡¢¤¢¤¿¤ê¤ò¼¨¤¹ÀÖ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Í§Ã£¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¯¤¹¤¯¤¹¤È¾Ð¤¦À¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
