¶äºÂNo.1¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×Èëµ»¡£Áê¼ê¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤¹¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°Ë«¤á¡É¤Î¸ú²Ì¤È¤Ï
¡½¡Î·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ß¶äºÂNo.1¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦»³ºê¤ß¤Û¡Ï¡½
¡ÖÉô²¼¤¬¤³¤¦°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ë¤Ê¡×¡Ö¾å»Ê¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×
¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Á¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¿´¾ð¤ä¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì¸À¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¡È¼«Á³¤Ë¡ÉÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãë¤Ï·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¶ÉÙÍµÁØ¤ÎÅê»ñ²È¤ä¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÀÜ¤·¡¢Ìë¤Ï¶äºÂNo.1¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¿»ä¡¢»³ºê¤ß¤Û¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç³Ø¤ó¤À¡Ö¿Í¤Î¿´¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡×¤ä¡Ö¤ª¶â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Öº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ëÉð´ï¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬»È¤¦¡¢Àè¼êÉ¬¾¡¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¼«Á³¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈË«¤á¸ÀÍÕ¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ»È¤¦¡É¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ç¤Ï¡È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Î¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ËÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤È¤â¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ã¤Æ¿Â»Î¤Ç¤¹¤Í¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±È¼¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ã¤ÆÌóÂ«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àè²ó¤ê¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¼¡¼¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Â»Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òÁê¼ê¤¬¼è¤ë¡ÈÁ°¡É¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆË«¤á¤ë¤³¤È¡£Í½ËÉÀþ¤òÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤Ç¤â¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ä¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ò¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¢¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¸ú²ÌÀäÂç
¡È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¡É¤Ï¡¢¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤«¤é¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë»Ò¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¥À¥á¤Ê»Ò¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤Ë¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼¡¤âÎÉ¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»ÎÉ¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÖÉôÄ¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐ±þ¤òÈò¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤³¤³¤¾¤Î½Ö´Ö¤ÎË«¤á¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹
¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè²ó¤ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤â¤³¤Á¤é¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤á¤º¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÌë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î¤ª½Ë¤¤»ö¤Ç½é¤á¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¥µ¥é¥ê¤È¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡»¡»¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Âç¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
