Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯9·î2Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»×¤¤°ã¤¤¤«¤éÃÏ¹öÅª¤Ê¾õ¶·¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë±ºÅÄÍ¦¿¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â¿É¤¤ÂÎ¸³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Æ±Î½¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤¿¤êÁÈ¤Î½÷À¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿É¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ä¤ÈºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°¿¦¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢±ºÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Æ±Î½¤È¤è¤¯°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï½µ¤Ë2¡¢3²ó¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Å¹¤Ç¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤êÁÈ¤Î½÷À¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï2¤Ä²¼¤Ç¡¢¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤«4¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃç¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÃµ¤·Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¡¡±ºÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¡¢°½¹á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏÃ¤â¹ç¤¦¤·¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¹¥¤ß¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Î½éÎø°ÊÍè¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤â¡ØÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±Î½¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤ÎÆü¤ÏÈà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÎ¹¹ÔÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Öµ¤·Ú¤Ë¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤Î¼ÖÆâ¤Ï¤á¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ìë¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¡£²ÙÊª¤òÉô²°¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë³°¤ì¤ÆÍî¤Á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Î¿¿¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤ÇÉô²°¤«¤é³«¤±¤Æ¡¢¸°¤Ï´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¼Ö¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3ÎóÌÜ¤Î¥·¡¼¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥É¥¢¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆ±Î½¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Æ±Î½¤¬¡Ö¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤Í¡©¡×¤È¡Ä
¡¡±ºÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö°½¹á¤Á¤ã¤ó¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ò¤É¤¯¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï±ºÅÄ¤µ¤ó¤Î¶»¤òÙ±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë±ºÅÄ¤¯¤ó¡¢»ä¤ËÅÏ¤¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¥¬¥Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡û¡û¡ÊË¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¹á¿å¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»ä¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÎÉ¤¤¤±¤É¤µ¡¢²¿¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¹á¿å¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¹á¿¥¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¿¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢±ºÅÄ¤Î¥ä¥Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡£ÀäÂÐ¤è¤í¤³¤Ö¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤³¤ï¤Ã¡£»ä¤Î¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¥¬¥Á¤ÇÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¹ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¹ð¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤é¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡£±ºÅÄ¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¾õ¶·¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤Í¡©¡×
¢¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Öµ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤¬¾Ð¤¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢±ºÅÄ¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢3ÎóÌÜ¤ÎÂ¸µ¤Ç¤¿¤À´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ß¤ê¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¥¹¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤É¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î10Ê¬Í¾¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ç´°Á´¤Ë¿´¤¬»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥á¥ó¥Ä¤ÏÅ¨¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï°û¤ß¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÇ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¥¤¤Ê½÷À¤È¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤²á¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡3¿Í¤È¤Ï´°Á´¤Ë±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±Î½¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Î¤â¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢±ºÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ãTEXT¡¿ÏÂÀôÂÀÏº¡ä
¡ÚÏÂÀôÂÀÏº¡Û
¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¤äÉÝ¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ÈÊ©Áü¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á
