◇MLB ジャイアンツ5×-1ドジャース(日本時間13日、オラクル・パーク)

ドジャースの山本由伸投手が延長でサヨナラホームランを打たれたタナー・スコット投手についてコメントしました。

山本投手は今季28試合目の先発マウンドに上がり7回91球10奪三振、被安打1、1失点という素晴らしい投球を見せ、3試合連続2桁奪三振をマークしました。

好投する中、自身に3試合白星がつかない状況について、「自分がどうこうではまったくないですけど、チームとしてはどうしてもとにかく勝たないといけない状況なので、やっぱり今日の試合勝ちきれなかったのはすごく悔しいです。とにかく前を向いていくしかないというか、とにかく明日の試合勝てるように全員でやっていけたらなと思います」とチームが負けたことに悔しさを見せました。

延長10回、サヨナラ満塁ホームランを許したスコット投手について聞かれると、「やっぱり元々すごく実力がある選手なだけに本人も余計に苦しいと思うので、こういった時に皆で助け合えるチームだと思うので、本人はすごく苦しいと思うけど全員でカバーしてやっていきたい」とチームメイトをフォローする言葉をかけました。