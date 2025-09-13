嵐の二宮和也（42）が13日、都内で行われた主演映画「8番出口」（監督川村元気）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

同作は同名のゲームが原作。地下鉄の通路に異変を察知したら引き返さないと、無限にループするという迷路に閉じ込められた男（二宮）が、脱出を目指すサスペンス。

その特異な世界観から海外でも評価が高く、カンヌ映画祭をはじめトロント、シッチェスと海外映画祭への出品が決定。世界100以上の国と地域での配給も決定した。国内では先月29日に公開されると、3日間で67万人超、興行収入9億5000万円超を記録。3日間の興行収入が2025年公開の実写映画1位を獲得する大ヒットスタートを切った。

現在、ファンミーティングを全国各地で開催している二宮。これから北海道、大阪、東京公演を控えており、開催を待つファンへのメッセージを求められると「無事にたどり着けるように頑張ります」とひと言。「最近大変じゃない、何か横山とかたどり着かなかったんでしょ？」とSUPER EIGHTの横山裕をイジり会場に笑いを誘った。

続けて「びっくりしちゃって。俺も（可能性が）ゼロじゃないと思って」とし「横山の場合は他のメンバーがいたから、何とかみんなで盛り上げてやれたけど、僕の場合はファンだけミーティングみたいになっちゃう。それだけは避けたい」と語った。

横山は11日、大阪・関西万博で開催された「STARTO ENTERTAINMENT」の関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント「横山万博」に出演予定だったが、関東の記録的豪雨が影響し大阪にたどり着けず、結局欠席した。