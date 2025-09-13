中川翔子、双子妊娠「今日から35週！」 大きなお腹で変化を伝える「身体が限界で横たわってても腰が痛い」
タレントの中川翔子（40）が13日、自身のインスタグラムを更新。双子妊娠の近況を報告した。
【写真】大きなお腹！中川翔子、双子妊娠35週で心境
中川は、大きくなったお腹の写真を添えて「今日から35週に突入しました！これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！昨日から次男？の頭の場所が外から触ってわかるから面白い。出たいよね。でも予定帝王切開日までもう少し頑張ろうお互いに。もう身体が限界で横たわってても腰が痛い。指が痛いし重たくて膝やばい。むくむ。苦しい。双子も狭いよね」と記した。
続けて「本当は10月18日予定だけど双子は大きくなりすぎるからもっと早く帝王切開予定になるのです。たしかにそこまでは身体がもたない！もう足も顔もむくみすぎて写真撮れないよ。一日でも長くお腹にいられるよう今できることは安静に。いっぱいつらくても魂3つでひとつ、でいられる期間が残り少ないとなるとなんだかすでに寂しい気がします」と呼びかけている。
中川は2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告していた。
