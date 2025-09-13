ËüÇî¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡¡°¦¤È·Ý½Ñ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¼°Åµ
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï13Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·Ý½Ñ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îå«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¼óÅÔ¥Ñ¥ê¤ËËüÇî¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤ÎËÜÉô¤òÍÊ¤¹¤ë¡£¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥í¥é¥ó¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¿¥óËÇ°×Ã´ÅöÁê¤Ï¡¢1867Ç¯¤Î¥Ñ¥êËüÇî¤ËÆüËÜ¤«¤é½ÐÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡ÖËüÇî¤ÎÎò»Ë¤ÏÆüÊ©¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä²Î¼ê¥Þ¥¤¥¢¡¦¥Ð¥ë¡¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÎ¾¹ñ¤Î´Ö¤òµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±ÍØ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò2¥«¹ñ¸ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£