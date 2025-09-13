¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¡¢·ÃÄí»Ô¡¢ËÌ¹Åç»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü16:19»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ19Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤òÀéºÐ»Ô¡¢·ÃÄí»Ô¡¢ËÌ¹Åç»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¼íÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÀéºÐ»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢£·ÃÄí»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢£ËÌ¹Åç»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s