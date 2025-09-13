ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó½ªÈ×¤Î¾å¤êºä¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡×ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡¢14Æü½÷»Ò¡õ15ÆüÃË»Ò¹æË¤¡ª
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡£ÃíÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê14Æü½÷»Ò¡¢15ÆüÃË»Ò¡Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÈ¯Ãå¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤ÎÌ¾½ê¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¡Ê2000Ç¯¡Ë½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢»öÁ°¤ËËÜÈÖ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò»îÁö¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¶¥µ»¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Ï2013Ç¯¤Î¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ°ÊÍè6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¶¥µ»¾ì¤Ç´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤º¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò1¼þ¤È1/4¼þ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
½øÈ×5km¤Ï²¼¤êºä¤¬Â³¤¡ÖÈô¤Ð¤·²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¡§
¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆºÇ½é¤Î5¥¥í¤Ï²¼¤ê´ðÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤Æ²¼¤é¤Ê¤¤¡£Â¤ÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Á°È¾¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬Èô¤Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸å¤í¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÂ®¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£»ä¼«¿È¤â¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¡Ê04Ç¯¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î²¼¤ê¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÈ¾¼ºÂ®¤ò¤·¤Æ¡Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ë¸¢Íø¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é5Ò¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Âç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¥öÃ«±ØÉÕ¶á¤«¤éÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤¬Â³¤¡¢ÈÓÅÄ¶¶±Ø¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÁ°¤ò²á¤®¤Æ¿åÆ»¶¶±Ø¤«¤é¿ÀÊÝÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ø¡£¤³¤³¤òµ¯ÅÀ¤Ë13km¤Î¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½©ÍÕ¸¶¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ºÇ½é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¤½¤³¤«¤é¶äºÂ¤Î³¹¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¶äºÂ»ÍÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç2²óÌÜ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¡§
¶äºÂ4ÃúÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁª¼ê¤¬13Ò²á¤®¡¢26Ò²á¤®¤ËÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ£Êý¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Çò¤¯ÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤òÁö¤ë¤È¾È¤êÊÖ¤·¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢µ¤²¹¤¬2¡¢3ÅÙ¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤ÆÄã¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ï¶äºÂ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Ó¿ÀÊÝÄ®¤Ø¡£Æî¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Äµï¤ÎÅìÂ¦¡¦Âç¼êÌçÉÕ¶á¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±ØÁ°¹¾ì¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
Åìµþ±ØÁ°¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡õ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
¹â¶¶¤µ¤ó¡§
º£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¤Ï½©ÍÕ¸¶¡¢¶äºÂ¡¢Åìµþ±Ø¤½¤·¤Æ¤³¤³¹Äµï¤È´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Äµï¤ÎÊÕ¤ê¤ËÍè¤ë¤ÈÆü±¢¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥¹¤«¤é°ìµ¤¤ËÆüº¹¤·¤¬¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï6¤Ä¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢½¸ÃÄÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤äÅ¾ÅÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢1²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤Ë¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤ËºÇ¸å¡¢Åìµþ±ØÁ°¤Ç¤Î6²óÌÜ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¸å¤í¤È¤Îº¹¡¢¼þ¤ê¤Î¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤Ï¸åÂ³¤È¤Îº¹¡¢Â¾Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î½¸ÃÄ¤¬²¿¿Í¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¸å¤í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤ÎÀª¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÀï¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Îºä¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥¥Ä¥¤¡ª¤Þ¤µ¤Ë¾¡Éé¤É¤³¤í
¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ê¡¢Åìµþ±ØÁ°¤«¤éµ¯ÅÀ¤Î¿ÀÊÝÄ®¸òº¹ÅÀ¤ËÌá¤ê¡¢35kmÃÏÅÀ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿åÆ»¶¶¤Ø¡£¤³¤³¤«¤é½ªÈ×¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¾å¤êºä¤¬Â³¤¡¢ÉÙµ×Ä®À¾¤Î¸òº¹ÅÀ¤òº¸¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤È¡¢40kmÃÏÅÀ¤ò²á¤®¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÂÔ¤Ä¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¡£½ªÈ×¤Îºä¤ò¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¿É¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¡§
¤¤¤ä¡¼¡¢·ë¹½¤¤Ä¤¤ºä¤Ç¤¹¤Í¡£200m¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤âÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Îºä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬40Ò¼êÁ°¤Ë°ì¤Ä¡¢40Ò²á¤®¤ÆºÆ¤Ó200m¤ÎµÞºä¤È2²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸åÈ¾¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Êºä¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÏÂç´¿À¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë
¹â¶¶¤µ¤ó¡§
¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É´ÑµÒÀÊ¤Î²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ë¤¤Å·¸õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Êºä¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆºÇ¶¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Âç²ñ¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÁª¼ê¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢35km¶¥Êâ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤¬8»þ¤«¤é7»þ30Ê¬¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÂÆ£Í§¹á¡Ê31¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¡¢º´Æ£ÁáÌé²À¡Ê31¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê28¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê25¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¡¢¾®»³Ä¾¾ë¡Ê29¡¢Honda¡Ë¤¬Ä©¤à¡£