¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¡£DeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¿¹Í£ÅÍ¡¢ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï±àÅÄ½ãµ¬¡£
¡¡DeNA¤Ï1²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¶åµ´Î´Ê¿¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆóÎÝ¤ÈÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï³á¸¶¹·´õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·³á¸¶¤ÏÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì2¥¢¥¦¥È¤Ë¡£Â³¤¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦±àÅÄ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢¿¹Í£¤ÏÆó»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢¥Æ¥£¥Þ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£DeNA¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢DeNA¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢°æ¾å°¼ÅÐ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÉ½¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿°ËÆ£¸÷¤ò»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢°æ¾å°¼ÅÐ¤ÎÂÇÀÊ¤ÇË½Åê¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬µ¢¤ê1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢¿¹Í£¤Ï»°ÄÍÎ°À¸¡¦¥Æ¥£¥Þ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ÂåÂÇ¡¦²µºäÃÒ¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£DeNA¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹Í£¤Ï6²ó96µå¡¢8°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£7²óÎ¢¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ñ¥¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£»³À¥¿µÇ·½õ¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿´Øº¬Âçµ¤¤ò»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢¹â¸«ß·°êÌ¥¤Î¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬ÌîÁª¤È¤Ê¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¤¬ÅÐÈÄ¡£²µºäÃÒ¡¢ÃæÅÄÊâÌ´¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ïµð¿Í¤Ë3ÂÐ2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
