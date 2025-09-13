【新馬/中山6R】メイショウハチコウがデビューV…キョンチャンは直線でラチに激突して落馬

9月13日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、メイショウハチコウ（牡2・栗東・牧浦充徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にロミオ（牡2・美浦・上原佑紀）、3着にブランニューホーム（牡2・美浦・深山雅史）が入った。勝ちタイムは2:03.1（稍重）。

1番人気で横山武史騎乗、レイヒストリコ（牡2・美浦・黒岩陽一）は、6着敗退。

戸崎圭太騎乗の2番人気、メイショウハチコウが嬉しいデビューVを飾った。レースではじわっと先行して3番手からの競馬に。ゴール前でしぶとく抜け出しての快勝だった。1番人気のレイヒストリコは６着に敗れた。また、直線まで先頭を走っていた江田照男騎乗のキョンチャンは、ラチヘ逃避して激突。落馬競走中止となっている。落馬した江田照男騎手はその後も予定通り騎乗した。

メイショウハチコウ 1戦1勝

（牡2・栗東・牧浦充徳）

父：ロジャーバローズ

母：アモーレヴォレ

母父：アグネスデジタル

馬主：松本好雄

生産者：斉藤英牧場