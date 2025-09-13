TWS¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¡È¶âÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤Ç¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡ª¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
TWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥¸¥Õ¥ó¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡ª¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡Ä¡×
¥¸¥Õ¥ó¤ÏºÇ¶áTWS¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¸¥Õ¥ó¤Ï¡¢Çò¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¹õÈ±¤äÃãÈ±¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¸¥Õ¥ó¤¬¡¢¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡¢¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÈ±ÌµÅ¨¡ª¡×¡ÖÎø°¦Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡©¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡ÄÅ·ºÍ¥¸¥Õ¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥Õ¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWS¤Ï9·î15Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë10·î¤Ë¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£