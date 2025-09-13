「今日好き」林田拓也、鍛え抜かれた圧巻の肉体美「想像以上」「服はち切れそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた林田拓也が12日、自身のTikTokを更新。鍛え抜かれた肉体美を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身イケメン「服はち切れそう」衝撃の筋肉
林田は「最近重量上がらない、もっと頑張ります」とトレーニングの状況を報告。ブラックのトレーニングウェアを着用し、タイトなTシャツから浮き出る筋肉と引き締まった体型が印象的で、日頃のトレーニングの成果が表れている。
この投稿に、ファンからは「腕太すぎてすごい」「想像以上」「努力家」「かっこいい」「服はち切れそう」「ストイック」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。林田は村谷はるなと「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身イケメン「服はち切れそう」衝撃の筋肉
◆林田拓也、鍛え抜かれた肉体美を公開
林田は「最近重量上がらない、もっと頑張ります」とトレーニングの状況を報告。ブラックのトレーニングウェアを着用し、タイトなTシャツから浮き出る筋肉と引き締まった体型が印象的で、日頃のトレーニングの成果が表れている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。林田は村谷はるなと「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】